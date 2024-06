Inter: accordo verbale con Josep Martinez, ai dettagli col Genoa

Ulteriori passi avanti dell'Inter nella trattativa per Josep Martinez: trovato un accordo verbale col portiere argentino, scelto dai nerazzurri per prendere il posto in rosa di Emil Audero (che tornerà alla Sampdoria per fine prestito) ma che in prospettiva prenderà il posto da titolare di Yann Sommer. Secondo Matteo Moretto, dunque, metà dell'affare è stata raggiunta, ora manca l'altra metà cioè la trattativa col Genoa, comunque in fase avanzata e attualmente impostata sui 10 milioni di euro più bonus più il cartellino di un giocatore tra Oristanio, Satriano, Pio Esposito e Zanotti. I nerazzurri inoltre vorrebbero mantenere la recompra sulla contropartita tecnica che si trasferirà a Genova.