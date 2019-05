Inter, incontro con Chiesa e sfida alla Juve: ma dipende dalla Champions

22/05/2019

Lunedì prossimo in casa Inter inizia il lavoro per il mercato di Conte , ma la domenica precedente si gioca una partita, quella con l' Empoli , che può cambiare drasticamente le mosse dei nerazzurri nella sessione estiva. Se la squadra di Spalletti dovesse clamorosamente fallire la qualificazione in Champions League per Marotta infatti diventerebbe difficile accontentare l'ex ct, ma se l'Europa che conta venisse raggiunta il primo obiettivo è già chiaro: Federico Chiesa .

Il gioiello classe '97 della Fiorentina è considerato dai nerazzurri l'uomo giusto per fare il salto di qualità nel reparto offensivo e nei giorni scorsi, stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, sarebbe andato in scena un incontro con il papà del giocatore, Enrico, durante il quale sarebbe stata ribadita la volontà di Chiesa di restare in Italia e la conferma che esistono margini di manovra per battere la Juventus nella trattativa. Il talento viola è infatti un obiettivo dichiarato dei bianconeri da tempo, ma la Fiorentina continua a sparare alto (70 milioni) e la dirigenza nerazzurra potrebbe abbassare la richiesta inserendo un paio di contropartite tecniche come Karamoh o Roberto Gagliardini, per cui i toscani avevano fatto un sondaggio anche a gennaio. Intanto la frenata nella trattativa per Danilo del Manchester City, scrive sempre il quotidiano rosa, andrebbe considerata come un altro indizio del fatto che la priorità per la fascia destra di Conte è Chiesa.

Capitolo attaccanti - Nonostante le recenti dichiarazioni d'amore Mauro Icardi sembra destinato all'addio, mentre Lautaro Martinez salterà la prima parte del ritiro perché impegnato in Copa America con l'Argentina: i nerazzurri sono dunque alla caccia di due attaccanti, ma come per il discorso Chiesa anche qui dipende tutto dalla Champions.

Senza i milioni della Champions sarebbe infatti quasi impossibile convincere Lukaku a trasferirsi all'Inter, mentre secondo La Gazzetta dello Sport non cambierebbe nulla per Edin Dzeko, che dovrebbe arrivare a prescindere. Il bosniaco è un pallino di Conte dai tempi del Chelsea, ha il contratto con la Roma in scadenza nel 2020 e i giallorossi non sarebbero contrari a cedere un giocatore di 33 anni che guadagna 6 milioni netti l'anno. Tutte condizioni che potrebbero consentire a Marotta di strappare un prezzo di saldo e in caso di mancata qualificazione insieme a Dzeko potrebbe arrivare Fernando LLorente. L'ex Juventus, seguito anche da Milan e Roma, sarà libero di trasferirsi a parametro zero perché il Tottenham ha deciso di non esercitare l'opzione per il suo rinnovo e inoltre Conte lo conosce molto bene e lo apprezza.