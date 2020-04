Inter, il suocero di Godin: "È contentissimo all'Inter"

MERCATO

La posizione di Diego Godin all'Inter sta facendo da qualche giorno discutere in ottica mercato. Il centrale uruguayano non ha trovato moltissimo spazio tra i titolari prima dello stop del campionato, con Conte che spesso gli ha preferito il giovane Bastoni, e si è anche parlato di un suo possibile ritorno all'Atletico Madrid. A zittire le voci, però, ci ha pensato il suocero del difensore, nonché ex Cagliari e Atalanta, Pepe Herrera: "Non ha fatto i minuti e le prestazioni che si sarebbe aspettato - ha detto alla Gazzetta dello Sport - È comunque contentissimo della scelta che ha fatto, nonostante qualche difficoltà iniziale".

Herrera, quasi 188 presenze e 15 gol in Serie A tra il 1990 e il 1997, ha assicurato che Diego è molto tranquillo: "Negli anni a Madrid e in nazionale ha ampiamente dimostrato chi è, io comunque gli ho detto di stringere i denti e non ascoltare le voci. Fare il difensore in Italia è complicato per tutti, anche se hai esperienza come lui non puoi pensare di non avere almeno un minimo di tempo di ambientamento. Se trova fiducia resta uno dei migliori centrali del campionato".

L'ambiente, poi, è ciò che più fa sentire a suo agio Godin: "Adora Milano e gli piace che nel calcio in Italia c’è una passione ancora più forte che in Spagna: assomiglia molto a quello che provi quando giochi in Uruguay. Anche se logicamente questo si trasforma in maggiori pressioni".