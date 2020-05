Inter, il ritorno di Cancelo è un po' più vicino

MERCATO

Nonostanre abbia giocato un anno nella "nemica" Juventus, Joao Cancelo non ha mai nascosto il suo attaccamento all'Inter. Un "feeling" sbocciato subito al suo arrivo a Milano e che potrebbe riaccendersi ben prima del previsto. Dopo l'agrodolce esperienza di Torino, l'esterno ha fallito al Manchester City, dove Guardiola non lo ha mai apprezzato veramente. Adesso, invece, sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Conte, Inter, Cavani è sempre più vicino

Più facile a dirsi che a farsi in realtà, anche se Cancelo ha più volte ribadito il suo desiderio di tornare in nerazzurro. E, si sa quanto anche nelle trattative più complesse conti la volontà del giocatore.

