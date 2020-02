Il Manchester City boccia Cancelo: può tornare all'Inter

DALL'INGHILTERRA

L'Inter starebbe pensando a un Joao Cancelo-bis. L'esterno portoghese, che nel 2018 non era stato riscattato dal Valencia finendo poi alla Juventus e di lì al Manchester City, non ha mai convinto del tutto Guardiola che ha dato via libera alla cessione a fine stagione. I nerazzurri lo riprenderebbero volentieri anche se spaventa la valutazione fatta dal City: 60 milioni di euro. Su Cancelo primi segnali di interesse anche dal Bayern Monaco.

L'ipotesi è raccontata con dovizia di particolari dal Sun che ricorda come l'esterno, dopo le prime buone apparizioni in Premier League, non è riuscito a confermarsi trovando sempre meno spazio. Arrivato in estate nello scambio che ha portato Danilo alla Juventus, Cancelo, contratto fino al 2025, in stagione ha messo insieme 22 presenze con 1.555 minuti complessivi ma non è una prima scelta per Guardiola.

"Il suo acquisto non ha funzionato del tutto e si è già parlato di una possibile cessione" ha raccontato una fonte vicina al club al Sun. Il quotidiano inglese si spinge oltre immaginando che l'Inter, considerando il prezzo del cartellino troppo alto, possa immaginare una cessione di Lautaro Martinez al City in cui far rientrare proprio il portoghese. L'argentino infatti è nella lista dei possibili sostituti di Aguero ma Suning non pensa a privarsene così presto.