Inter, dall'Argentina: "Lautaro a un passo dalla firma col Barcellona"

La trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez sembra sempre più in dirittura d'arrivo e un'ulteriore conferma in questo senso arriva dall'Argentina. A parlare è Victor Blanco, presidente del Racing Club di Avellaneda, la squadra in cui l'attaccante classe '97 è cresciuto e si è affermato: "Ho la sensazione che la firma di Lautaro per il Barça sia vicina alla fumata bianca, anche se non ho parlato con lui ultimamente", ha dichiarato in un'intervista radiofonica con Radio La Plata.