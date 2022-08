Inter, il Psg pronto al rilancio per Skriniar

INTER

Simone Inzaghi fa muro, ma se arriva una grande offerta lo slovacco partirà e il club studia le alternative

Psg-Skriniar non è ancora finita. Mentre in casa Inter suona l'allarme difesa per un precampionato che ha mostrato più di qualche crepa, da Parigi, riporta La Gazzetta dello Sport, assicurano che il Paris Saint-Germain non ha ancora mollato la pista che porta al centrale slovacco e anzi avrebbe già fatto sapere ai nerazzurri di avere l'idea di fare un nuovo rilancio nei prossimi giorni. Serviranno almeno 70 milioni per convincere il club nerazzurro, che nonostante Simone Inzaghi faccia muro inizia già a studiare le alternative: in cima alla lista c'è Akanji del Borussia Dortmund (i gialloneri lo valutano 20 milioni ma ha il contratto in scadenza nel 2023 e non vuole rinnovare), mentre Acerbi potrebbe essere la soluzione low cost.

Ovviamente l'addio di Skriniar a meno di una settimana dall'esordio in campionato col Lecce sarebbe uno sconvolgimento tecnico non accettabile per Inzaghi, che infatti sta facendo di tutto per provare a trattenerlo e per provare ad accontentarlo Marotta studia un piano B e lavora su altre uscite.

Come quella di Pinamonti per esempio, che il prossimo sbarco di Raspadori a Napoli spinge sempre più verso il Sassuolo, o come quella del baby gioiello Casadei, per cui il club pensa di poter ottenere una cifra vicina ai 15 milioni. Inoltre oggi dovrebbe essere il giorno dell'addio di Sanchez, che alleggerirà il monte stipendi: basterà per trattenere Skriniar a Milano?

