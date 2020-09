Inter, il Monaco si fa di nuovo avanti per Brozovic

MANOVRE NERAZZURRE

In un periodo di arrivi e partenze, sembra che anche il futuro di Marcelo Brozovic sia un po' più distante da Milano. Le voci su un suo addio all'Inter si moltiplicano e, complice anche qualche problemino extra campo e alcune esternazioni dello stesso giocatore, si stanno facendo avanti diverse squadre interessate al centrocampista croato. L'ultima in ordine di tempo risponde al nome del Monaco. Nel Principato lo vuole il suo ex ct Nico Kovac, oggi sulla panchina biancorossa.

Per il Monaco si tratta di un secondo tentativo, visto che un mese fa aveva messo sul piatto 22 milioni di euro. Adesso il club della Ligue 1 sarebbe tornato all'assalto con un'offerta più alta per provare ad accontentare la richiesta dell'Inter, che spera di incassare una quarantina di milioni. Soldi che verrebbero subito reinvestiti nell'altro grande oggetto del desiderio di mister Conte: N'Golo Kanté. Per il francese il Chelsea chiede 50 milioni di euro più, anche se non bisogna escludere uno scambio con possibile conguaglio a favore dei londinesi o con l'aggiunta di Christian Eriksen come dicono i media inglesi.

Sta di fatto che in questo mercato non si possono fare follie e ogni operazione va valutata con calma. Certo, il tempo corre e anche per questo Marotta e Ausulio sperano di riuscire a trovare presto una soluzione per Brozovic, in modo di provare a fare un altro regalo al loro allenatore e inserire l'ultimo tassello per sfidare la Juve nella corsa scudetto.