Inter, Godin al passo d'addio: vicino l'accordo col Cagliari

L'OPERAZIONE

Diego Godin è vicinissimo a lasciare l'Inter. Il difensore uruguaiano è pronto a passare al Cagliari a titolo definitivo e gratuito, salutando il club nerazzurro dopo appena una stagione. Godin, il cui feeling con Conte non è mai davvero sbocciato, era stato accostato a diverse squadre nelle scorse settimane, tra cui il Rennes, ma il club di Giulini sembra aver bruciato la concorrenza. L'addio del centrale consentirà all'Inter di risparmiare due anni di ingaggio a 5 milioni netti (il suo contratto scadeva nel 2022), soldi che verranno reinvestiti su un altro difensore: Darmian è in pole position.

Il presidente rossoblù si era recato nella sede dell'Inter nella giornata di mercoledì, ufficialmente per discutere il ritorno in Sardegna di Nainggolan. La trattativa per il belga, come dichiarato dallo stesso Giulini, non era andata a buon fine ma è stata colta l'occasione per imbastirne un'altra, altrettanto importante.

Nella sua prima e unica annata a Milano, Godin ha collezionato 36 presenze e due gol, tra cui quello in finale di Europa League, ma nella seconda parte di stagione Conte gli ha spesso preferito il giovane Bastoni. Ora la carriera dell'esperto difensore ripartirà dalla Sardegna, la terra natale di sua moglie, Sofia Herrera.