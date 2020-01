Inter, il Flamengo presenta l'offerta definitiva per Gabigol

Gabigol è da oggi di nuovo un giocatore dell'Inter. Il prestito al Flamengo è terminato, ma il club brasiliano ha intenzione di riscattare l'attaccante vista la grande stagione disputata. Fonti molto vicine al presidente Rodolfo Landim confermano che è stata presentata ai nerazzurri un'offerta da 16 milioni di euro per l'80% del cartellino del giocatore, Finora, però, complici anche le festività, non c'è stata risposta dell'Inter per il trasferimento in rossonero, questa volta in via definitiva.