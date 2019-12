Flamengo: Gabigol vince il Pallone d'Oro sudamericano

IL RICONOSCIMENTO

Il favoloso 2019 di Gabigol si chiude con un prestigioso premio personale. L'attaccante del Flamengo, di proprietà dell'Inter, si è aggiudicato il Pallone d’Oro sudamericano, l’ambito riconoscimento assegnato ogni anno dal quotidiano El Pais e giunto alla 34a edizione. Il capocannoniere del Brasilerao e della Copa Libertadores ha conquistato 168 voti sui 372 disponibili, battendo i compagni di squadra Bruno Henrique e De Arrascaeta.

Gabigol, 43 reti stagionali, ha conquistato il 45% dei voti totali succedendo all’argentino Gonzalo Martinez, vincitore del premio nel 2018. Se il 2019 è stato l'anno della definitiva consacrazione, il 2020 è ancora un rebus. Tra tre settimane partirà la nuova stagione del club brasiliano e l'attaccante non sa ancora dove giocherà. Di certo non tornerà all'Inter, come da lui stesso confessato un paio di settimane fa. Il Flamengo spera di riuscire a trattenerlo, ma i nerazzurri attendono ancora eventuali proposte da qualche club europeo per monetizzare il più possibile dalla cessione del ragazzo che ad Appiano non ha praticamente lasciato un segno.