Inter-Icardi, primo incontro tra Wanda e Marotta

23/01/2019

Come riporta l'Ansa, si è svolto nei giorni scorsi, anche se la notizia e' filtrata solo in queste ore, un incontro tra Wanda Nara , Piero Ausilio e Beppe Marotta . Al centro del vertice, il rinnovo del capitano dell' Inter , Mauro Icardi , anche se non si è ancora arrivati ai dettagli per la firma. Toni cordiali tra le parti e una opportunità per Wanda Nara di conoscere Marotta. Un nuovo incontro è stato fissato a breve.

Sta di fatto che le dichiarazioni distensive di Wanda Nara delle scorse ore nascondevano un piccolo grande segreto: il rinnovo di Icardi con l'Inter è ormai a una svolta, la fumata bianca è sempre più vicina. Per sbloccare la situazione è intervenuta direttamente la famiglia Zhang, coinvolti sia il proprietario Jindong che il presidente Steven: offerta da 7 milioni di euro all'anno e clausola rescissoria che salirebbe a 180 milioni di euro.



Dopo le schermaglie delle scorse settimane, quando le parole della moglie-agente del capitano nerazzurro a Tiki Taka avevano indispettito Ausilio ("No ai cinepanettoni") e Marotta ("Servirebbe un po' di silenzio"), ecco l'attesa schiarita. Ieri Wanda aveva tranquillizzato i tifosi dell'Inter e le frasi non facevano parte di una strategia, solo la consapevolezza che ora le parti sono più vicine che mai tanto che per la firma del nuovo contratto sembrerebbe solo una formalità.



Al numero nove nerazzurro è stato offerto di passare dagli attuali 4,5 milioni di euro netti all'anno a 7 mentre il giocatore accetterebbe di azlare la clausola per l'estero valida dal primo al 15 luglio di ogni anno di contratto da 110 milioni a 180 milioni in cambio di un ulteriore sforzo economico, probabilmente bonus da legare all'ingaggio.