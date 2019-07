Inter, è il giorno di Lazaro: visite mediche e poi la firma

01/07/2019

In casa Inter è il giorno di Valentino Lazaro, il rinforzo voluto da Antonio Conte come esterno nel suo 3-5-2. L'austriaco, sbarcato domenica sera a Milano, ha svolto le visite mediche di rito prima all'Humanitas poi al Coni per l'idoneità sportiva. Ora il passaggio nella sede di Viale della Liberazione per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per 5 stagioni. All'Hertha Berlino andranno 22 milioni di euro più bonus.