Inter, due obiettivi per gennaio: Jovic in attacco e Nandez in mediana

MANOVRE NERAZZURRE

Il serbo potrebbe rimpiazzare Sanchez, l'uruguaiano invece aiutare in mediana o in fascia

Nonostante le difficoltà economiche, in casa Inter si lavora per rinforzare la rosa a gennaio e provare a piazzare il bis dopo lo scudetto dello scorso anno. In particolare, stando a La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero puntando due obiettivi per puntellare l'attacco e la mediana. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il nome caldo è quello di Luka Jovic, profilo d'esperienza e di qualità. Per il centrocampo (e anche per la fascia) Marotta starebbe invece riprendendo il filo del discorso col Cagliari per Nandez. Getty Images

Vedi anche inter Inter, Marotta: "Non cederemo altri big, volevamo Vlahovic"

Ad Appiano, dunque, si lavora sottotraccia per regalare a Simone Inzaghi due nuovi innesti. Per quanto riguarda l'attacco, le condizioni di Sanchez non danno garanzie e i dirigenti nerazzurri sembrano intenzionati a tamponare la situazione con l'acquisto di Luka Jovic. Il 23enne del Real Madrid è un giocatore di livello e ha tutte le carte in regola per poter far bene all'Inter. Nonostante la giovane età è un attaccante esperto, forte, determinato e con un costo accessibile. Caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per completare il reparto e dare un po' di respiro a Dzeko e Lautaro.

Quanto invece all'obiettivo Nandez, si tratta invece di un ritorno di fiamma dopo il lungo corteggiamento di questa estate e il braccio di ferro col Cagliari sulla valutazione del giocatore e sull'eventuale formula dell'operazione. Già convinto dal progetto nerazzurro, l'uruguaiano potrebbe essere l'uomo giusto per Simone Inzaghi. Sia per dare il cambio a qualche titolare in mediana, sia per provare a mettere meno pressione in fascia al neo-arrivato Dumfries e dare più alternative al tecnico. Un jolly che potrebbe tornare molto utile alla causa nerazzurra. Tutto, ovviamente, al giusto prezzo. Il Cagliari, infatti, non sembra ancora intenzionato a fare sconti per il giocatore.