Inter, Darmian in arrivo a gennaio: c'è già un accordo con il Parma

Dopo l'esperienza in Premier League, Matteo Darmian è tornato in Italia, pronto a vestire la maglia del Parma. Il terzino però potrebbe lasciare i ducali già a gennaio. L'Inter, infatti, avrebbe già un accordo per un possibile scambio con Alessandro Bastoni, nel caso in cui Conte non fosse soddisfatto delle prestazioni del neo acquisto Lazaro.

Negli ultimi giorni di calciomercato al Parma è riuscita l'impresa a lungo inseguita dall'Inter: riportare in Italia Matteo Darmian. Dopo l'esperienza in Inghilterra tra le fila dello United, il terzino è pronto a rimettersi in gioco in Serie A. Eppure i nerazzurri possono sorridere. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra infatti che Marotta e i dirigenti dell'Inter abbiano intenzione di sfruttare gli ottimi rapporti con il Parma per assicurarsi le prestazioni del difensore già a gennaio.

Uno scenario pronto a diventare realtà nel caso in cui Antonio Conte avesse bisogno di un altro terzino per rinforzare la rosa. Il tecnico vuole però prima valutare le condizioni di Valentino Lazaro, oltre che provare nuove soluzioni sulla fascia con i giocatori già a disposizione alla Pinetina. Nel caso in cui Conte non fosse soddisfatto, l'Inter lavorerebbe per portare Darmian in nerazzurro già durante la sessione invernale di mercato.