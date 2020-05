Inter, conferme dalla Francia: Icardi-Cavani destini incrociati

"Il Psg spinge per Icardi, l'Inter per Cavani". Dalla Francia, il quotidiano L'Equipe conferma l'asse caldo di mercato tra Milano e Parigi. Di fronte al rischio di perdere i gol e il talento di Lautaro Martinez, che il Barcellona vuole a tutti i costi, per l'attacco il club nerazzurro ha deciso di puntare dritto sull'uruguaiano, in scadenza di contratto. Per convincere il trentatreenne Matador, a scegliere Milano a vestire la sua terza maglia 'italiana' dopo quelle di Palermo e Napoli, sul tavolo ci sarebbe un contratto triennale. Il nodo è rappresentato dall'ingaggio, attualmente di 12 milioni di euro, troppo per i parametri fissati dall'Inter.