Inter, Ausilio a Londra vede il Chelsea: chiesti i prestiti di Lukaku e Koulibaly

Previsti nuovi incontri: sullo sfondo Onana (ed eventuali contropartite) e Dumfries, nel mirino dei Blues

© Getty Images L'asse di mercato Inter-Chelsea si scalda. Piero Ausilio è volato infatti a Londra per fare il punto della situazione con i Blues su Romelu Lukaku e per raccogliere informazioni preziose su alcuni giocatori in uscita dal club inglese. Nel dettaglio, il ds nerazzurro ha raccolto le richieste del Chelsea per il prolungamento del prestito di Lukaku e chiesto quello di Koulibaly. Nel frattempo ha preso tempo su Onana e Dumfries, nerazzurri che a Londra attirano un certo interesse da qualche tempo e che, alla cifra giusta, potrebbero anche lasciare la Serie A.

Al momento si tratta solo di un primo meeting esplorativo e altri ne sono previsti. Ma per Ausilio la missione londinese è ormai partita. E al tavolo delle trattative sono tanti i temi caldi. In primo luogo c'è da chiarire la posizione del Chelsea su Big Rom. Dopo aver rifiutato una mega offerta dall'Arabia, l'attaccante non vuol tornare in Inghilterra e vorrebbe restare in nerazzurro. Perché ciò accada però occorrerà rivedere al ribasso le cifre di un nuovo accordo. Considerato l'ingaggio del giocatore, infatti, in casa Inter l'intenzione è di replicare il prestito, ma sborsando meno dell'ultima volta. Situazione che richiederà l'impegno di tutti per arrivare a una quadra e una limata alle richieste da ogni parte. Oppure che potrebbe coinvolgere nel discorso anche altri giocatori o contropartite tecniche.

Lato Chelsea da tempo si registra un certo interesse per Onana e Dumfires e a Londra Ausilio è rimasto vigile per captare nuovi segnali concreti sui due nerazzurri e sulla possibilità di inserirli eventualmente in una trattativa più ampia. Il camerunese e l'olandese potrebbero essere utilizzati infatti o per fare cassa o per arrivare ad altri giocatori con le valigie pronte a Londra. Ma per questo ci sarà tempo. Al momento, infatti, il ds nerazzurro e gli uomini di mercato del Chelsea hanno preferito rinviare eventuali considerazioni sul portiere e sull'esterno.

Discorso diverso invece per Koulibaly, giocatore che all'Inter potrebbe prendere il posto vuoto lasciato dalla partenza di Skriniar. L'ex centrale del Napoli è reduce da un'annata complicata in Inghilterra e sarebbe tentato dall'idea di cambiare aria per tornare a giocare sui suoi standard e dimostrare il suo valore. Ipotesi che Ausilio avrebbe presentato nell'incontro col Chelsea e che, se dovesse andare in porto, porterebbe ad Appiano un rinforzo importante per la retroguardia di Simone Inzaghi. Un top player per blindare la difesa. Tutto ovviamente con lo sguardo sempre molto attento ai conti e alle plusvalenze. L'Inter prova a fare la spesa a Londra.