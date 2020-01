Inter, cena di squadra: ci sono anche Young e Moses

Tutti a cena insieme: questa Inter si conferma una grande gruppo. I giocatori nerazzurri si sono ritrovati tutti al ristorante per passare una serata piacevole e dare il benvenuto ai nuovi arrivati Young e Moses (ancora non ufficialmente un giocatore di Conte). Rito d'iniziazione per il terzino arrivato dal Manchester United che ha cantato in piedi su una sedia ed è stato ripreso da Lukaku. Lo stesso giocatore belga ha voluto immortalare la tavolata: "I miei fratelli, i miei ragazzi, i miei amici, i miei compagni di squadra".