Inter, Carboni al Marsiglia in prestito oneroso. Per Correa ipotesi Arabia

MOSSE NERAZZURRE

In Francia danno per raggiunto l'accordo per il trequartista argentino. Per l'altro argentino si cercano acquirenti

© Getty Images L'Inter è vicina a salutare Valentin Carboni: il suo futuro si chiama Olympique Marsiglia. Dalla Francia infatti danno praticamente per certo l'arrivo del 19enne trequartista argentino alla corte di De Zerbi, che lo ha voluto a tutti i costi. Si parla di un trasferimento con formula del prestito oneroso (4-5 milioni) con diritto di riscatto (35 milioni) e controriscatto a favore dei nerazzurri, che in questo modo manterrebbe il controllo sul giocatore. Niente da fare per il Monza, dove Carboni ha giocato nell'ultima stagione, che puntava a un altro prestito.

Vedi anche inter Inter, ecco i numeri di maglia scelti da Zielinski, Martinez e Taremi

Una cessione, quella di Carboni, che comunque non basta per il mercato in entrata, con l'Inter che punta a un difensore - Kiwior ex Spezia ora all'Arsenal è considerato il profilo perfetto per completare il reparto arretrato - e che continua a inseguire il sogno Gudmundsson per l'attacco. Correa, di rientro dal Marsiglia, è in vendita ma finora non è arrivata nessuna offerta concreta (ora si parla di Arabia Saudita). Arnautovic, che oggi torna ad allenarsi Appiano, ha un altro anno di contratto e ha continuato a ripetere che resterà in nerazzurro ma l'Inter aspetta proposte.