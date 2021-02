Inter: Candreva e Politano ceduti a titolo definitivo, scatta l'obbligo di riscatto per Darmian

OBBLIGHI DI RISCATTO

Il mercato invernale si è chiuso lunedì scorso ma l'Inter... piazza comunque tre colpi, uno in entrata e due in uscita. Con le presenze contro Benevento e Genoa, infatti, è scattato l'obbligo di riscatto da parte di Sampdoria e Napoli per Candreva e Politano che quindi diventano cessioni a titolo definitivo. Allo stesso modo i nerazzurri dovranno riscattare obbligatoriamente Darmian, entrato nel finale contro la Fiorentina, dal Parma. Getty Images

L'Inter ricava 21,5 milioni di euro dai riscatti, 19 da Politano e 2,5 da Candreva, mentre deve pagarne 2,5 per Darmian. A livello di conto economico, invece, le due operazioni in uscita garantiscono una plusvalenza di circa 5,5 milioni in gran parte legata alla cessione di Politano, come riporta Calcio e Finanza.