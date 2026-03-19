L'Inter si muove per il mercato 2026: caccia a Stankovic con Vicario in pole per la porta

L'Inter vuole regalare a Chivu una rosa più competitiva di quella attuale. Ci sono oggettivamente dei ruoli che vanno rinforzati. Sicuramente il centrocampo, con giocatori ormai avanti con l'età e altri in chiaro calo di forma, e il portiere. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra si sta mettendo seriamente a caccia del figlio d'arte Aleksandar Stankovic. Il serbo ha lasciato l'Inter nell'ultima sessione di calciomercato trasferendosi a titolo definitivo in Belgio, al Brugge, dove sta mettendosi in mostra come uno dei giovani più interessanti del campionato. A soli 20 anni, il centrocampista ha messo insieme sette reti e cinque assist in 44 apparizioni stagionali.