Inter, brusca frenata su Gudmundsson: piace ma gli ostacoli non sono pochi

MANOVRE NERAZZURRE

I nerazzurri valutano con attenzione le prossime mosse, gli ostacoli sono molti e intanto il tecnico Gilardino lo allontana dal mercato: "Credo resti. Finché è qui me lo godo"

Albert Gudmundsson resta nel mirino nerazzurro. Il giocatore del Genoa è sempre al centro degli interessi di mercato dell'Inter, che non ha intenzione di mollare la presa, ma la trattativa si è indubbiamente rallentata a causa di motivi extra calcistici. Non è un segreto che il calciatore in Islanda è stato assolto in primo grado dall’accusa di molestie sessuali, ma non è finita qui e potrebbero ancora esserci pesanti conseguenze giudiziarie per lui. La presunta vittima, infatti, ha fatto ricorso contro la sentenza e tutto potrebbe cambiare rapidamente. In autunno, non si conosce ancora la data precisa, ci sarà l’appello ed è oggettivamente rischioso investire una cifra importante come i 30 milioni chiesti dai rossoblù per un giocatore che potrebbe essere condannato. La paura di incorporare in squadra un ottimo elemento che, per cause esterne, rischia di rimanere poi in panchina per parecchio tempo c'è. È un rischio da correre? L'inter ci sta riflettendo attentamente.

I nerazzurri dunque rimangono alla finestra a osservare, ma non fanno un vero e proprio passo indietro anche perché il giocatore piace molto a Inzaghi. Ma questo non è l'unico ostacolo da affrontare. Senza troppi giri di parole, se Arnautovic lascerà l'Inter si andrà con forza su di lui. È fondamentale far cassa per poter poi investire e se non ci saranno le cessioni necessarie (prima su tutti quella del calciatore austriaco) non si libererà lo spazio in rosa per Gudmundsson.

Vedi anche inter Inter, a un passo il trasferimento di Carboni al Marsiglia: arriva il tesoretto Intanto l'allenatore del Genoa si gode il suo pupillo, sa benissimo della sua possibile partenza ma non esclude anche un colpo di scena (consapevole anche degli ultimi eventi e del rischio concreto di uno stop): "Albert è un giocatore del Genoa e con noi sta bene, finché lo posso allenare me lo godo - ha detto il tecnico Gilardino - l'idea che mi sono fatto, parlando con la società, è che resti. Poi certo si sa come va il mercato, quali possono essere le esigenze della società e del giocatore. Albert è un grande professionista e quando gioca per il Genoa dà sempre il massimo", ha concluso. Dunque la trattativa ha subito una brusca frenata, i fattori da valutare sono tanti ma non per questo Gudmundsson non rientra nei piani nerazzurri, qualcosa presto si sbloccherà.