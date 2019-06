Inter, blitz di Marotta e Ausilio a Madrid: il sogno è Asensio

07/06/2019

In casa Inter, dunque, occhi puntati sulla rosa dei Blancos. Il Real sta rinforzando la squadra e alcuni elementi finora ritenuti intoccabili potrebbero essere liberati per lasciare spazio ai nuovi arrivati e far cassa. Situazione che potrebbe avviare trattative interessanti, sia sul piano tecnico, sia economico. Ma andiamo con ordine. Il primo nome su cui Marotta si sta concentrando è quello di Asensio. Nell'ultima stagione lo spagnolo in Liga ha giocato 15 partite da titolare e 15 volte è entrato dalla panchina. Presenze che, con l'arrivo di Jovic e quello molto probabile di Hazard, l'anno prossimo rischiano di ridursi in maniera notevole, aprendo nuovi scenari di mercato. Ed è proprio in questo senso che i dirigenti nerazzurri starebbero cercando di approfondire la questione con l'attaccante. Ma si tratta di un affare complicato, con tante variabili da prendere in considerazione e costi da valutare attentamente. E infatti, per ora, Ausilio e Marotta hanno fatto solo alcuni sondaggi con l'entourage del giocatore per capire le intenzioni future. Solo un primo passo per capire l'eventuale disponibilità e forse anche le pretese economiche in termini di ingaggio, senza alcuna trattativa avviata.



Ma a Madrid Asensio non è l'unico osservato speciale dell'Inter. Nel mirino nerazzurro, infatti, sono finiti anche Mateo Kovacic e Nacho. In prestito al Chelsea nell'ultima stagione, il croato è un vecchio pallino dell'Inter, con cui ha già giocato dal 2013 al 2015. E il suo rientro a Madrid potrebbe non essere definitivo, con i Blancos pronti a girarlo nuovamente al miglior offerente. Un'occasione preziosa da valutare con tanti campioni in arrivo a Madrid e minutaggi ridotti per le "seconde linee". Discorso simile per Nacho, giocatore esperto e duttile che potrebbe ormai essere giunto al capolinea a Madrid. Tatticamente farebbe molto comodo a Conte sia nella difesa a tre, sia nella linea a quattro. E sempre per la retroguardia negli ultimi giorni in casa Inter è spuntato anche il nome di Valentino Lazaro, esterno destro dell'Hertha Berlino. Austriaco classe 1996, Lazaro è in grado di giocare come terzino, centrocampista o ala destra. Una jolly prezioso che Marotta sta cercando di assicurare a Conte.



E fin qui gli obiettivi in entrata. Ma alla Pinetina si cominciano a fare considerazioni anche sulle manovre in uscita. Oltre ad Icardi, il cui futuro in nerazzurro resta sempre in bilico e tutto ancora da definire, Marotta e Ausilio stanno valutando seriamente la poszione di Nainggolan. Fortemente voluto da Spalletti, il Ninja presto potrebbe seguire il destino del tecnico. Stando al Corriere della Sera, infatti, il belga non rientrerebbe nei piani di Conte e potrebbe essere inserito nella lista dei giocatori con le valigie pronte. Arrivato dalla Roma nel 2018 per 38 milioni più le cessioni di Zaniolo e Santon, a Milano Radja è stato protagonista di una stagione altalenante, anche con alcuni problemi di ambientamento. Conti alla mano, per evitare una minusvalenza pericolosa, per l'eventuale cessione di Nainggolan l'Inter ha necessità di portare a casa almeno 29 milioni. Cifra importante, che non sarà facile da ottenere. Al momento, infatti, per il Ninja l'unica pista aperta sembra quella di un ritorno alla Roma. E difficilmente i giallorossi si esporranno in maniera importante per il belga.