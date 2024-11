Inter, Bisseck ha rinnovato fino al 2029: "Ho fatto meglio delle aspettative, posso crescere ancora"

Il rendimento del giovane difensore tedesco è stato in crescendo, dalle prime prove balbettanti nel precampionato della passata stagione alle prestazioni di livello assoluto come in casa del Manchester City in Champions League. "Credo di aver fatto meglio di quello che tanti si aspettavano all'inizio - ha commentato Bisseck con un pizzico di rivincita -, non penso che molti mi conoscessero quando sono arrivato. Ho lavorato bene e imparato la tattica, il calcio italiano e la lingua. Per adesso è stata un'esperienza piena di successi".