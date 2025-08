Inter, Bisseck criptico sui social: "Dicano ciò che vogliono"

Il tedesco, infatti, già nei giorni scorsi aveva fatto capire di non gradire la destinazione. Ora, una stories pubblicata dal calciatore sul suo profilo Instagram lancia un messaggio criptico. Dopo non aver preso parte all'amichevole contro l'Inter Under 23 per un infortunio da cui deve ancora recuperare al 100%, Bisseck ha pubblicato una sua foto in allenamento con scritto: "They say what they wanna say". Letteralmente: "Loro dicono quello che vogliono dire". Parole che lasciano intendere una vicinanza ai colori nerazzurri e quindi una conseguente ulteriore chiusura al trasferimento.