Inter, Barella ha firmato il rinnovo: atteso l'annuncio

Chiusa la telenovela Lautaro Martinez, almeno ufficiosamente, in casa Inter si lavora a due rinnovi altrettanto importanti. In realtà, il primo, quello di Nicolò Barella, è già stato definito in tutto e per tutto. Non manca nemmeno la firma, come si direbbe in questi casi, visto che il centrocampista nerazzurro ha già messo il suo nome sul contratto che lo legherà ai neo campioni d'Italia fino al 2029, con uno stipendio da 6,5 milioni di euro l'anno più bonus. L'annuncio sarà fatto prima del via degli Europei visto che Barella è già stato in via della Liberazione in un periodo che lo ha visto impegnato tra la nascita del quarto figlio e l'infortunio in nazionale.