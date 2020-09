Inter, Ausilio: "Skriniar non è sul mercato, Kanté giocatore importante per il Chelsea"

PARLA AUSILIO

"Skriniar? C'è stato un incontro col dirigente del Tottenham, abbiamo ribadito che non è sul mercato, è stato confermato e non pensiamo di privarci di lui dopo Godin". Parole del ds dell'Inter Piero Ausilio, prima della sfida con la Fiorentina. "Kanté? È un giocatore che è parte importante del Chelsea, non è sul mercato - ha proseguito il dirigente nerazzurro parlando dell'oggetto del desiderio di Antonio Conte - Abbiamo otto centrocampisti importanti, questo è il centrocampo dell'Inter e andremo avanti con loro".

"La passata stagione è finita da pochissimo, con un percorso bello e brillante in cui ci è mancato un piccolo passo per trionfare in Europa League - ha proseguito Ausilio - E' da lì che vogliamo ripartire". Sull'esclusione di Hakimi dall'undici titolare contro la Viola: "Abbiamo tanti giocatori importanti, undici partono dall'inizio e altri potranno entrare visto che sono confermati i 5 cambi".