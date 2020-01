Inter, Ausilio: "Fiducia per Eriksen e Giroud? Siamo sempre fiduciosi"

Il blitz londinese di Piero Ausilio per Eriksen (e Giroud) è durato lo spazio di una mezza giornata. Il direttore sportivo dell'Inter è rientrato nella tarda serata di mercoledì dopo aver incontrato il procuratore del centrocampista danese del Tottenham: da Martin Schoots ha avuto la conferma della ferma volontà del suo assistito di vestire da subito la maglia nerazzurra. Con l'accordo pieno con il giocatore in tasca, il dirigente nerazzurro ha poi formalizzato l'offerta al club: il Tottenham, per quanto Eriksen sia in scadenza a giugno, chiede 20 milioni di euro, l'Inter è partita dai dieci iniziali spostandosi sino ai 15 di oggi. Al rientro a Milano, Ausilio ha cercato di dribblare le domande dei cronisti presenti in aeroporto ad attenderlo: "Nessuna novità. I tifosi devono avere fiducia in quanto sta facendo la squadra e in questi ragazzi che hanno cercato di fare il meglio e lo hanno dimostrato in tutte queste partite. Qualche aggiornamento? Non ci sono. Fiducia per questi due giocatori? Fiducia in generale e non solo per questi due giocatori, fiducia nel lavoro che stiamo facendo e nel lavoro che stiamo facendo con allenatore e giocatori. La cosa più importante è questa ed è quella che vale per l’Inter. Se potremo fare qualcosa di importante lo faremo. Le parole di Conte su idee brillanti e pochi soldi? Sono sempre d’accordo col nostro allenatore”.