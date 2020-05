Inter, attesa l'ufficialità del riscatto di Icardi da parte del Paris Saint Germain

LUNGO ADDIO

La scorsa estate i due club avevano pattuito un riscatto per 70 milioni ma alla fine è arrivato uno sconto di una decina di milioni circa visto che gli 8 di bonus si preannunciano "facili" (legati, per esempio, ad un numero basso di gol segnati o ad una presenza in Champions).

La vera novità è l'effettivo inserimento della cosiddetta clausola anti-Juve, di cui si era vociferato tempo fa. I bianconeri apprezzano Icardi da sempre e l'Inter vuole evitare che il Psg riscatti il giocatore per girarlo immediatamente ad una rivale italiana: se questo incastro di mercato avvenisse entro 12 mesi, i nerazzurri incasserebbero 15 milioni aggiuntivi.