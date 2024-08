Arnautovic dice no al Genoa che chiude per Pinamonti: Gudmundsson alla Fiorentina

effetto domino

I rossoblù si assicurano l'attaccante azzurro: via libera per l'islandese in viola

Gudmundsson alla Fiorentina. Dopo il no di Arnautovic al trasferimento al Genoa, si è chiuso definitivamente il dialogo tra il club ligure e l'Inter per l'islandese. Il Genoa ha puntato allora su Pinamonti, trovando l'accordo prima con il giocatore e successivamente quello con il Sassuolo sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14, come riferisce Sky Sport. A questo punto via libera per il passaggio alla Fiorentina dell'islandese: operazione tra i due club chiusa sulla base di un prestito oneroso a 8 milioni con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni fissato a 17 milioni + 3,5 di bonus. Da parte sua Gudmundsson dopo i tentennamenti iniziali si è convinto a sposare il progetto dei toscani. Nelle prossime ore è atteso a Firenze.

Da settimane l'Inter aveva scelto Gudmundsson come rinforzo per l'attacco, trattativa però bloccata dalla difficoltà nelle uscite di Correa e Arnautovic. L'inserimento della Fiorentina aveva fatto tramontare ogni ipotesi ma il gradimento di Gilardino per Arnautovic (al Genoa serve una prima punta dopo la cessione di Retegui all'Atalanta) aveva riaperto il canale Milano-Genoa. Il no dell'austriaco ha richiuso le porte nerazzurre per spalancare quelle viola.

