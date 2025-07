Inter, anche il Fenerbahce su Calhanoglu: Mourinho vuole farlo capitano

Inter-Calhanoglu, dove eravamo rimasti? Il Galatasaray, impegnato nell'affare Osimhen, non ha mai paventato ai nerazzurri quell'offerta da 30 milioni di euro che Oaktree ritiene congrua per lasciare partire il centrocampista che, quindi, è atteso a Milano settimana prossima per test medici approfonditi dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare il Mondiale per Club e, dunque, riprendersi il posto da regista nella squadra. Scenario che ha di fatto confermato Piero Ausilio ieri sera, mostrando anche un certo fastidio per il comportamento del Gala: "Qualcuno ha avuto attenzioni su di lui in modo spregiudicato, non tenendo conto di quello che è il rispetto che diamo quando trattiamo un giocatore".