Al Hilal, Renan Lodi rescinde unilateralmente il contratto: si profila scontro legale

Lodi, in un lungo messaggio sui suoi social, ha spiegato: "Questa situazione mi ha fatto riflettere sul mio futuro. Ho ancora molti sogni nel calcio e non avrei avuto abbastanza minuti in questa stagione. Nelle ultime settimane ho cercato di far tornare sui suoi passi il club per poter essere disponibile per tutte le partite, ma non ho mai ricevuto risposta su come questa situazione potesse essere risolta in modo amichevole. Pertanto, ho chiesto una consulenza legale e mi è stato comunicato che non posso essere privato della mia professione. Ho deciso di far valere i miei diritti, come qualsiasi lavoratore a cui viene impedito di svolgere il proprio lavoro. Spero vivamente che le autorità competenti si occupino del mio caso il più rapidamente possibile, così che io possa tornare a fare ciò che amo senza alcuna restrizione".