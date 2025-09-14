Al Hilal, Renan Lodi rescinde unilateralmente il contratto: si profila scontro legale

© Getty Images
In casa Al Hilal scoppia il caso Renan Lodi: il club saudita ha annunciato con un comunicato ufficiale la rescissione unilaterale da parte del calciatore brasiliano, sbarcato in Arabia a inizio 2024 e sotto contratto fino al 2027. Lodi era stato escluso dalle liste del campionato a causa del raggiungimento del limite massimo di giocatori stranieri tesserabili e si sarebbe ritrovato a poter disputare solo i match di Champions League asiatica. Da qui la decisione da parte del suo entourage di lasciare il club, che però ha annunciato di voler intraprendere "tutte le misure legali necessarie" per tutelare i suoi diritti.
Lodi, in un lungo messaggio sui suoi social, ha spiegato: "Questa situazione mi ha fatto riflettere sul mio futuro. Ho ancora molti sogni nel calcio e non avrei avuto abbastanza minuti in questa stagione. Nelle ultime settimane ho cercato di far tornare sui suoi passi il club per poter essere disponibile per tutte le partite, ma non ho mai ricevuto risposta su come questa situazione potesse essere risolta in modo amichevole. Pertanto, ho chiesto una consulenza legale e mi è stato comunicato che non posso essere privato della mia professione. Ho deciso di far valere i miei diritti, come qualsiasi lavoratore a cui viene impedito di svolgere il proprio lavoro. Spero vivamente che le autorità competenti si occupino del mio caso il più rapidamente possibile, così che io possa tornare a fare ciò che amo senza alcuna restrizione".
