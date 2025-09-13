Nico Gonzalez: "Il mio addio alla Juve? È successo di tutto"

A un solo anno dal suo arrivo alla Juventus per 33 milioni complessivi dalla Fiorentina, Nico Gonzalez è andato all'Atletico Madrid e nel giorno della sua persentazione coi colchoneros ha parlato anche del suo addio al club bianconero: "È successo un po’ di tutto, la storia è lunga…Si è chiuso tutto all’ultimo momento, io stesso ho insistito per essere qui. L'Atletico Madrid è un grande club, avevo grande voglia di essere qui e sono davvero entusiasta. So che posso dare il meglio qui, spero che sia così".