Il Real ci prova, accordo con Lautaro: è la chiave per Kanté all'Inter

MARCO BARZAGHI

Nella loro missione spagnola gli agenti di Lautaro Martinez, Beto Yaque e Rolando Zarate, sono riusciti a trovare un principio di accordo anche con il Real Madrid per un ingaggio da 8 milioni a stagione, meno dei 10 milioni che offre il Barcellona, ma sempre di più dei 5 che propone l'Inter per un un ulteriore rinnovo fino al 2025. I due procuratori argentini naturalmente spingono per una cessione del loro assistito per guadagnare una ricca commissione e, nonostante le smentite di facciata arrivate dalla Spagna, anche al Real Madrid piacerebbe dare un duro colpo ai rivali del Barcellona, soffiandogli l'obiettivo di mercato numero uno tanto richiesto da Lionel Messi proprio alla partenza della nuova stagione.

Per i dirigenti nerazzurri Lautaro viene considerato incedibile, ma non riuscendo a vendere nessuno dei vari Brozovic, Skriniar ed Eriksen, il club targato Suning potrebbe essere costretto a sacrificare l'argentino. Con il Real, poi, i rapporti sono ottimi e Marotta e Ausilio potrebbero rientrare anche dei 40 milioni che devono ancora in gran parte bonificare per Hakimi. Ripagarsi la spesa di Hakimi e poi finanziare l'acquisto di Kanté con una cifra cash da definire tra i 50 e i 60 milioni: non è semplice, ma potrebbe essere la soluzione migliore per il mercato interista che dopo lo stop imposto dalla Cina ora deve vivere di autofinanziamento.

Vedi anche inter L'agente di Lautaro Martinez: "Resta all'Inter". Con il Real però c'è un accordo Nell'operazione potrebbe esser inserito anche il prestito di Jovic che diventerebbe così la quarta punta, aspettando Dzeko che in caso di cessione di Lautaro tornerebbe più che mai l'obiettivo principale per l'attacco, Juve permettendo. Il suo acquisto potrebbe essere invece finanziato dalla cessione di Perisic al Manchester United che secondo il tabloid Telegraph sarebbe di nuovo interessato al vice campione del mondo croato.