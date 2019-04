Il Real cerca un vice-Benzema: anche Icardi nella lista

13/04/2019

Potrebbe essere in Spagna il futuro di Mauro Icardi, che a fine stagione potrebbe dire addio all'Inter. Dopo essere entrato nel mirino dell'Atletico Madrid come possibile sostituto di Diego Costa o Griezmann, ora anche il Real è sulle sue tracce. Secondo 'As', il club merengue sta cercando un alter ego di Benzema e l'argentino piace molto a Zidane. Le alternative sono Jovic dell'Eintracht Francoforte e Raul de Tomas, di ritorno dal Rayo Vallecano.