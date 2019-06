Il Benfica si fionda su Pinamonti, l'Inter chiede 20 milioni

15/06/2019

Andrea Pinamonti ha incantato la platea del Mondiale Under 20, tanto che su di lui sono planate alcune grandi squadre europee. Come il Benfica, che sarebbe interessato al giovane attaccante dell'Inter: secondo A Bola, la squadra di Lisbona si sarebbe mossa per portarlo in Portogallo. Il Benfica avrebbe messo sul tavolo un'offerta da 15 milioni di euro per averlo a titolo definitivo. Proposta per ora rifiutata dai nerazzurri, che chiedono 20 milioni per il giocatore reduce da una buona stagione con il Frosinone.