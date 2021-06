Hakimi, l'Inter vuole almeno 80 milioni dal PSG. Poi il mercato in entrata

MANOVRE NERAZZURRE

Con l'uscita del marocchino e di Joao Mario entro giugno, la dirigenza più serena per l'organizzazione del resto del mercato

Non si registrano particolari novità sull'asse Milano-Parigi in merito all'operazione Hakimi. Il PSG è molto interessato al marocchino ma non si è spinto oltre i 55-60 milioni, l'Inter ribatte di volerne almeno 80 ed è facile che entrambe le società possano uscirne soddisfatte se si arrivasse alla soglia dei 70 milioni più magari qualche bonus. Considerando anche l'uscita di Joao Mario, la dirigenza nerazzurra a quel punto potrebbe lavorare più serena anche sul mercato in entrata. Getty Images

Già perché tra necessità di dover cedere, aggiustamento del monte ingaggi e prestito di Oaktree bisogna ricordare che l'Inter, non solo informalmente, ha sempre detto di voler mantenere alta la competitività della squadra campione d'Italia. Concetto ripetuto anche a Simone Inzaghi nelle ore in cui è stato strappato il suo sì quando sembrava vicinissimo il rinnovo con la Lazio.

Sinora, parlando di Inter e mercato, si è solo pensato alle cessioni o agli interessamenti delle squadre esteri ai big della rosa ma ovviamente ci sarà spazio anche a ritocchi in entrata, soprattutto sulle fasce visto che - situazione Hakimi a parte - saluteranno pure Young e Kolarov e Perisic non è certo intoccabile. Tra i nomi accostati ai nerazzurri Florenzi, Clauss e Kostic.

Sperando nel frattempo di non dover ragionare su proposte "indecenti" per i vari top che per Inzaghi sono intoccabili: Lukaku, Bastoni (fresco di rinnovo), Barella, Brozovic ed Eriksen.