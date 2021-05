Inter, lo Sporting Lisbona vuole riscattare Joao Mario: pronti 8 milioni di euro

La strada per fare cassa non può passare solo dai big se si vuole mantenere competitività: l'Inter parla col PSG per Hakimi ma i 90-100 milioni di euro che devono arrivare dalle cessioni coinvolgono anche profili che non interessano più ai nerazzurri, tra questi anche Joao Mario, protagonista di una buona stagione allo Sporting Lisbona. Il club portoghese vuole riscattarlo, l'Inter chiede 10 milioni ma si potrebbe chiudere a 8.

Getty Images