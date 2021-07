Hakimi è volato a Parigi, all'Inter 68 milioni di euro

Ancora qualche ora e Hakimi sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Psg. In giornata l'esterno marocchino è volato a Parigi, insieme al suo procuratore Alejandro Comano, per le visite mediche e firmare il nuovo contratto. La trattativa si è sbloccata nel pomeriggio con l'intermediario Davide Lippi che è stato nella sede dell'Inter per risolvere gli ultimi dettagli. Ai nerazzurri 60 milioni di euro e 8 di bonus facilmente raggiungibili. Nell'accordo anche altri 3 milioni di bonus, ma più difficile da realizzare.