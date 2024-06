Inter-Gudmundsson: possibile "clausola processo" col benestare del Genoa

inter

L'Inter studia un prestito con obbligo di riscatto, il giocatore ha già detto sì. Nel contratto possibile una clausola particolare

Praticamente definito in ogni sua parte l'affare Martinez, continuano i dialoghi tra Inter e Genoa anche se questa volta l'obiettivo si sposta sull'attacco e precisamente su Albert Gudmundsson. Non una novità, certamente, ma lo sblocco della prima trattativa può portare benefici anche sulla seconda, che comunque non è in una fase così avanzata: il club rossoblù chiede 30-35 milioni di euro mentre i nerazzurri, contando sul sì del giocatore, puntano a un prestito con obbligo di riscatto una volta chiuso il mercato invernale, come accaduto per esempio con Frattesi (arrivato in prestito dal Sassuolo) che è diventato un giocatore interamente interista lo scorso 2 febbraio.

La volontà di Gudmundsson è importante proprio per questo motivo, una specie di assist all'Inter che per motivi economici e di pianificazione preferisce strutturare l'affare in questo modo anche perché non ci sarebbe la possibilità di competere con eventuali aste, magari dalla Premier League. Prima, in ogni caso, andrebbe sfoltito il parco attaccanti, soprattutto si punta all'uscita di Correa ma si ascoltano offerte pure per Arnautovic.

In tutto questo spunta una possibile clausola che gli acquirenti di Gudmundsson potrebbero chiedere venisse inserita nel contratto di cessione: una sorta di tutela nel caso che l'attaccante venisse giudicato colpevole nel processo d'appello che lo attende in autunno in Islanda dopo le accuse di violenza sessuale nel suo Paese (e per il quale è già stato assolto in primo grado). Secondo la Gazzetta dello Sport, il Genoa avrebbe aperto alla possibilità di accettare questa particolare clausola.

