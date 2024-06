Inter, fatta per Martinez: accordo con il Genoa 13,5 milioni più due di bonus

© Getty Images

Il vice Sommer ha un nome e un cognome: Josep Martinez. L'Inter infatti ha raggiunto un accordo verbale con il Genoa per il portiere spagnolo classe 1998 per 13,5 milioni di euro più due di bonus. Si chiude dunque positivamente per il club nerazzurro una trattativa che sembrava in discesa ma che poi si era arenata sul fronte delle contropartite dopo il no di Oristanio, gradito a Gilardino, al trasferimento in Liguria (preferiva la soluzione Venezia). L'Inter aveva già in mano il sì di Martinez. Dopo lo scambio dei documenti tra i due club, via libera per la firma.