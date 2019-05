Godin in lacrime: "Ciao Atletico". Ora inizia l'avventura all'Inter

07/05/2019

In lacrime, Diego Godin ha salutato così l'Atletico Madrid: "Saranno le mie ultime partite con la maglia dei Colchoneros". Davanti a una sala stampa gremita, dove hanno preso posto anche il presidente Cerezo, Simeone e molti compagni di squadra, il difensore uruguaino destinato all'Inter ha continuato con la voce rotta dal pianto: "Grazie a tutti, questa è la mia famiglia".



Nove stagioni, otto titoli (1 Liga, 1 Coppa del Re, 1 Supercoppa Spagnola, 2 Europa League, 3 Supercoppe Europee), 387 partite, 27 gol fatti e una marea negati agli avversari: Diego Godin saluta ufficialmente l'Atletico Madrid, si prepara alla sua ultima apparizione davanti alla tifoseria colchonera (domenica al Wanda Metropolitano contro il Siviglia). Il suo passaggio all'Inter è cosa già nota da tempo, ma manca ancora l'ufficialità. Intanto Godin ha salutato i compagni, il Cholo Simeone e i tifosi.



Secondo quando rivelato qualche giorno fa da Cadena Cope, il 33enne uruguagio (che andrà a formare con Skriniar e De Vrij un trio di centrali di valore mondiale) si è legato ai nerazzurri per i prossimi tre anni con un ingaggio annuo di di 6,75 milioni di euro, ovvero il 35% in più di quanto gli riconoscevano i Colchoneros (5 milioni)