Inter-Godin, ecco i dettagli: firmerà un triennale da quasi 7 milioni

04/05/2019

Come noto ormai da tempo, Diego Godin sarà il primo rinforzo dell'Inter per la prossima stagione e dalla Spagna arrivano i dettagli riguardo il contratto che legherà il 33enne difensore dell'Uruguay al club di Milano. L'emittente radiofonica spagnola Cadena Cope ha svelato infatti che Godin, in arrivo dall'Atletico Madrid a parametro zero, si legherà ai nerazzurri per le prossime tre stagioni, percependo un ingaggio netto di 6,75 milioni di euro, ovvero il 35% in più all'anno di quanto gli riconoscevano i Colchoneros (5 milioni).