Ginter annuncia l'addio al Borussia M'Gladbach, Inter pronta al colpo

MERCATO

Il difensore tedesco si libererà a zero a giugno e i nerazzurri sono in trattativa con l'agente, lo stesso di Calhanoglu

Il futuro di Matthias Tinger è a tinte nerazzurre non soltanto per quell'assonanza nel suo cognome. Il 27enne difensore tedesco, infatti, ha annunciato che lascerà il Borussia Monchengladbach a fine stagione, avendo deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. E così sul nazionale campione del mondo nel 2014 (pur senza mai giocare) è arrivata l'Inter, che ha deciso di farsi avanti per portarlo a Milano grazie all'opportunità di averlo a parametro zero.

Vedi anche inter Inter, Inzaghi: "Barella diventerà una bandiera del club" Una trattativa agevolata anche dal fatto che l'agente di Ginter, Gordon Stipic, è lo stesso che ha portato Calhanoglu. Con lui da mesi si stava parlando per capire se c'era davvero la possibilità di un suo trasferimento alla Beneamata. Adesso che il giocatore è uscito allo scoperto ("Dopo una serie di trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate", ha annunciato), la trattativa può entrare nel vivo e l'impressione è che andrà a buon fine.

Inzaghi, così, si ritroverà a disposizione un centrale in più, che gli permetterà di affrontare nel modo migliore le rotazioni e i tanti impegni, con il plus di poterlo utilizzare anche come mediano davanti alla difesa.