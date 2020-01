Genoa, l'agente di Radu: "Non può fare il secondo a Perin, possibile rientro all'Inter"

PARLA L'AGENTE

Mattia Perin è tornato al Genoa e contro il Sassuolo si è subito ripreso il posto da titolare, una scelta che il tecnico rossoblù Nicola ha detto essere "definitiva". Una doccia gelata per Ionut Radu che, dopo 18 partite da titolare col Grifone, ora si ritrova a fare la riserva, una situazione non ideale per un giovane portiere come traspare dalle parole del suo agente, Oscar Damiani: "Ha il diritto di potersi giocare la possibilità di essere il numero uno".

Damiani, parlando a Radio Anch'io Sport, apre nuove prospettive di mercato per il 22enne rumeno di proprietà dell'Inter e in prestito al Genoa sino a giugno: "Nicola è stato chiaro, non ci sarà dualismo. Fino a qui Ionut era stato il migliore del Genoa, non può fare il secondo a Perin con tutto il rispetto per Perin. Valuteremo in tre: noi, Inter e Genoa. Vediamo se ci saranno alternative, potrebbe anche tornare all'Inter".