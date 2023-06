L'Inter incontra il Sassuolo per Frattesi. La Roma aspetta e spera

L' Inter è in vantaggio per Davide Frattesi ma la Roma non molla la presa, mentre Milan e Juventus sembrano ormai piste molto raffreddate. Venerdì è previsto un incontro tra Giuseppe Marotta , ad nerazzurro, e Giovanni Carnevali , omologo del Sassuolo, per fare il punto della situazione anche perché, con l'addio ormai vicino di Marcelo Brozovic , i nerazzurri avranno quella liquidità necessaria per l'accelerazione decisiva. I giallorossi aspettano a fari spenti puntando sugli affari chiusi coi neroverdi (la cessione di Volpato e Missori) per giocarsi le proprie chance.

FRATTESI, LE SPERANZE ROMA

La Roma detiene il diritto di una percentuale (per la precisione il 30%) sulla futura rivendita del calciatore da quando lo cedette ai neroverdi nel 2017, cifra che in caso di rientro alla base si tramuterebbe di fatto in uno sconto sul prezzo del cartellino. I giallorossi, per altro, oggi hanno ceduto due giovani, il 2003 Cristian Volpato e il 2004 Filippo Missori, al Sassuolo per circa 10 milioni di euro. A quel punto, a fronte di una valutazione di Frattesi di 30 milioni, la Roma non dovrebbe tirarne fuori più di una dozzina. Qualcosa in più se Carnevali ne chiedesse 35.

FRATTESI, IL SASSUOLO ASPETTA - Dionisi ha affermato di aspettare il ragazzo in ritiro, ma ha anche dichiarato di ritenere giusto che ambisca ad altri palcoscenici. La sua cessione appare in sostanza inevitabile, resta da capire quale sarà la destinazione. La prossima settimana, la prima di apertura ufficiale del mercato, sarà con tutta probabilità quella decisiva.

