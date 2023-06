Anche la Roma su Frattesi: Bove e Volpato chiavi per convincere il Sassuolo

LA MANOVRA

Il 30% del cartellino del centrocampista è ancora dei giallorossi che potrebbero riportarlo alla base

© Getty Images Davide Frattesi è il centrocampista che tutti vogliono in Serie A. Anche la Roma, società in cui è cresciuto dal 2014 al 2017 prima di passare al Sassuolo, si è iscritta alla lista d'attesa per provare a trovare la formula giusta per riportarlo a casa. Il Sassuolo valuta il giocatore 40 milioni di euro ma, per ammissione dell'ad Carnevali, valuta contropartite gradite e la Roma ha 2-3 carte da giocare sulla questione per anticipare Inter, Milan e Juventus nell'affare.

Lo scenario al momento, quello ricostruito dallo stesso Carnevali, è piuttosto chiaro. Frattesi è sul mercato, ma dopo aver rinunciato al trasferimento milionario in Premier League, il Sassuolo è disposto a trattare con qualunque società si avvicini ad esaudire la richiesta di 40 milioni di euro complessivi, trattabili ma fino a un certo punto.

L'Inter è la società che si è mossa per prima, ma la cifra importante ha fatto prendere tempo alla dirigenza nerazzurra e in questa fase di stallo "chi prima trova l'accordo, vince". Ecco perché se è vero che il giocatore interessa anche al Milan, che però non si è mosso ufficialmente col Sassuolo, la Roma ha deciso di entrare con decisione in gioco mettendo sul piatto diverse carte.

Vedi anche sassuolo Frattesi, Carnevali nega il derby di Milano: "Costa 40 milioni, mai sentito il Milan" Innanzitutto la percentuale del cartellino, il 30% è ancora della Roma che quindi avrebbe comunque un ritorno economico dalla cessione di Frattesi ad altri club e che quindi può sfruttare come "sconto" sul lato monetario della trattativa con i neroverdi; ma soprattutto le famose contropartite tecniche gradite al Sassuolo e a Dionisi.

In questo caso i giovani talenti lanciati da Mourinho e fatti crescere con tanto di esperienza europea sono di grosso aiuto. L'esempio è Edoardo Bove, protagonista anche di partite importante ma sacrificabile per uno step superiore con un valore di 15 milioni di euro deciso da Tiago Pinto. Poi Volpato e Missori, due giocatori giovani e di talento che a Sassuolo potrebbero crescere con tranquillità e pazienza.