Dalla Spagna: Lautaro, patto con il Barcellona e accordo imminente Inter-blaugrana

IL TORMENTONE

Almeno 90 milioni in contanti e una contropartita tecnica di suo gradimento. Questa la richiesta dell'Inter al Barcellona per Lautaro Martinez. E da qui non ci si muove. Eppure dalla Spagna continuano ad arrivare soltanto certezze su un futuro già apparecchiato per l'attaccante argentino in maglia blaugrana. "Lautaro, ok", recita il quotidiano catalano 'Sport' in prima pagina. "Accordo imminente", continua il giornale, con i due club che stanno ultimando la trattativa sulla base di 60 milioni di euro più due contropartite tecniche: una è Vidal, mentre sull'altro non c'è ancora intesa.

La certezza, continua 'Sport', è che l'Inter vuole un laterale e i nomi sono quelli di Semedo o Emerson. Tutto fatto invece con il giocatore: "Patto con l'argentino. Il Barça e Lautaro hanno un accordo verbale per le prossime 4 stagioni". La dirigenza blaugrana avrebbe pronto un ingaggio da 10 milioni l'anno (in nerazzurro ne guadagna 1,5 netti a stagione). Dopo l'ultimo approccio del Barcellona, la dirigenza dell'Inter si sarebbe infuriata: non sufficiente né la cifra in contanto né adeguate le pedine di scambio. "Ci prendete per matti o stupidi?" avrebbe risposto l'uomo-mercato nerazzurro. No all'ultima offerta di 80 milioni: 90 più Semedo o Emerson. Da qui si può partire per cominciare a ragionare.