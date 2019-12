Dalla Francia: Inter, Giroud è più vicino

RINFORZO PER GENNAIO

Non solo rinforzi a centrocampo nel mirino di Marotta e Ausilio per gennaio: la dirigenza dell'Inter vuole regalare ad Antonio Conte anche una prima punta da alternare a Romelu Lukaku, confidando nel rientro di Sanchez come alternativa tattica a Lautaro Martinez. Il nome più caldo è quello di Olivier Giroud che proprio in queste ore è dato ancora più vicino ai nerazzurri grazie a un fattore esterno come la decisione del Tas sul mercato del Chelsea. Mercato Inter, i nomi per gennaio





Poco più di una settimana fa, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il ricorso dei Blues in merito alle due sessioni di calciomercato bloccate a causa della violazione delle norme sui trasferimenti internazionali di giocatori Under 18. Niente acquisti la scorsa estate ma via libera per gennaio, dunque: e Frank Lampard chiederà rinforzi ad Abramovich facilitando l'uscita di quei profili che stanno trovando poco spazio e vogliono partire.

Giroud rientra in questa lista (che comprende pure Marcos Alonso, altro obiettivo nerazzurro) visto che vorrebbe trovare maggiore minutaggio in vista di Euro 2020 e l'Inter, tra campionato, Europa League e Coppa Italia, gli garantirebbe questa possibilità. Senza contare il fattore Conte, allenatore che l'attaccante francese aveva già conosciuto proprio nei Blues.

Lampard, dal canto suo, prova a trattenere il suo giocatore anche se sembra valutare la possibilità di un addio: "Sarei felice restasse, vorrei che non si muovesse nessuno dei miei e, soprattutto, vorrei che nessuno manifestasse la volontà di partire. Olivier mi ha sempre dimostrato professionalità in allenamento e quindi sono sereno. Addio necessario a livello di conti? C'è un fattore di campo e un altro economico".

Di parere opposto Deschamps: "Per Giroud sarebbe meglio andare in un club dove poter mettere più minuti nelle gambe: se non può essere al Chelsea, meglio altrove. Sarà una sua decisione" le parole del ct francese.