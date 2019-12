Chelsea, ridotta la pena sul blocco del mercato: potrà operare a gennaio

Il Tribunale Arbitrale dello Sport porta buone notizie al Chelsea: è stata infatti dimezzata la pena inflitta lo scorso febbraio, quando la Fifa aveva imposto lo stop di due finestre di mercato per aver violato le norme sui trasferimenti internazionali di giocatori Under 18. I Blues infatti in estate non avevano potuto compiere operazioni sul calciomercato ma la musica cambierà già a partire dal prossimo gennaio. "Troppo severa la prima punizione, più equilibrato lo stop di una sola sessione" si legge nelle motivazioni del TAS.